تسليم إيصالات جدية التصالح على مخالفات البناء لغير القادرين في بني سويف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

سلّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إيصالات تسديد رسوم جدية التصالح للمستحقين ضمن الدفعة الأولى من مبادرة "التصالح حياة"، لدعم غير القادرين من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، تمهيدًا لتسديد كامل قيمة التصالح بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال فعالية جرى تنظيمها بديوان عام المحافظة، في حضور عدد من المشرفين والمنسقين للحملة من كافة الأطراف المشاركة في المبادرة.

تضمنت شروط المبادرة أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية (رب أسرة يعول، الأرامل، المطلقات، العاطلين عن العمل، زوجات السجناء، العمالة غير المنتظمة)، وأن يكون العقار مستوفيًا الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح، وألا يكون العقار من الحالات المحظور التصالح عليها طبقًا لما ورد في قانون التصالح، وألا تزيد مساحة العقار عن 100 متر، وتكون دور واحد أو دورين بشرط أن يكون بكل دور أسرة منفصلة، وتكون الأولوية لقرى حياة كريمة وممن يتقاضى معاش تكافل وكرامة.