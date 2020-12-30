- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من الانسياق خلف أحد المنشورات التي تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك ردا على تداول منشور يحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات في حال الشعور بأعراض كورونا أو أي مرض آخر، كما يتداول رقم غير صحيح للدعم الطبي.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا المنشور لا يمت بصلة لوزارة الصحة المصرية، كما أن الوزارة تؤكد للمواطنين أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم وأن رقم التواصل مع الوزارة هو ١٠٥.
كانت هذه تفاصيل خبر هل أصدرت الصحة منشورًا يحذر المشتبه في إصابتهم بكورونا من الذهاب للمستشفيات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.