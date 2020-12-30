أمريكا توافق على بيع 3 آلاف قنبلة ذكية للسعودية

وأوضحت «البنتاجون» أن الصفقة ستشمل 3 آلاف من القنابل صغيرة القطر «جي. بي. يو-39» وحاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا، وأن شركة «بوينج» هي المتعاقدة الرئيسية للأسلحة.
وأضافت، في بيان: «الصفقة المقترحة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر «أرض - جو» الموجهة بعيدة المدى».
وذكرت «البنتاجون»: «حجم ودقة القنابل صغيرة القطر يفسحان المجال أمام ذخيرة فعالة تتسبب في أضرار جانبية أقل». وقد أخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لـ«البنتاجون»، الكونجرس بالصفقة المحتملة الثلاثاء.
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