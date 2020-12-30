أمريكا توافق على بيع 3 آلاف قنبلة ذكية للسعودية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع 3 آلاف من الذخائر الموجهة فائقة الدقة للسعودية، في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليون دولار.

وأوضحت «البنتاجون» أن الصفقة ستشمل 3 آلاف من القنابل صغيرة القطر «جي. بي. يو-39» وحاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا، وأن شركة «بوينج» هي المتعاقدة الرئيسية للأسلحة.

وأضافت، في بيان: «الصفقة المقترحة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر «أرض - جو» الموجهة بعيدة المدى».

وذكرت «البنتاجون»: «حجم ودقة القنابل صغيرة القطر يفسحان المجال أمام ذخيرة فعالة تتسبب في أضرار جانبية أقل». وقد أخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لـ«البنتاجون»، الكونجرس بالصفقة المحتملة الثلاثاء.