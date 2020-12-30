نقل الحكومة اليمنية إلى مكان آمن

سقط عدد من الجرحى في انفجارين بمطار عدن عند وصول وفد الحكومة اليمنية، وفقا لما أكده مصدر أمني لعدد من وكالات الأنباء قبل قليل.
ونقلت الحكومة إلى مكان آمن بعد التفجير الذي أظهرت الصور الأولية أنه وقع أثناء نزول رئيس الحكومة والوزراء من الطائرة التي كانت تقلهم فيما أكدت المصادر سلامتهم جميعا.
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