الصين والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق مبدئي حول الاستثمار

سيف اليزيد - توصل الاتحاد الأوروبي والصين، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق «مبدئي» واسع النطاق حول الاستثمارات، إثر محادثات بين الرئيس الصيني وقادة الاتحاد.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال التوصل للاتفاق في مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقالت دير لايين إن هذا «الاتفاق المبدئي» الذي يسبق التوقيع الرسمي في تاريخ لاحق، سيفتح الطريق لـ«إعادة التوازن في الفرص التجارية وفرص الأعمال».

وأكدت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية للأنباء أن الطرفين «أنجزا المفاوضات حول اتفاق استثمار طبق الجدول المتفق عليه».

وأجرى الرئيس الصيني تشي جين بينج مباحثات، عبر الفيديو، شارك فيها على وجه الخصوص، رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تهدف الاتفاقية طويلة الأمد إلى تحسين الوصول إلى السوق في الصين بالنسبة للشركات الأوروبية، وتوفير شروط تنافس أكثر عدلاً.

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