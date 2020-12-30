بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.39 مليون حالة

سيف اليزيد - وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 2.39 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 71 ألفاً و675 حالة.

وأشارت البيانات إلى تعافى 5294 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

سجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 47 أسبوعاً.

