دوي انفجار في محيط القصر الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني

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قصر المعاشيق
بعد ساعات من انفجار ضخم استهدف مطار عدن الذي تزامن مع وصول أعضاء الحكومة التوافقية التي شكلت مؤخرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، هز انفجار عنيف محيط قصر المعاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية عدن، مساء اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهدين ووسائل إعلام محلية أن دوي انفجار سُمع قرب قصر الرئاسة، قصر المعاشيق، في مدينة عدن اليمنية، بعد نقل مجلس الوزراء المشكل حديثا إليه عقب هجوم على مطار المدينة اليوم الأربعاء.
وذكرت مصادر محلية أن انفجارا ثالثا وقع في مدينة كريتر بعدن.
وكانت قد اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف وراء انفجار المطار، الذي خلف حتى اللحظة بحسب مصادر طبية 26 قتيلا وعشرات الجرحى .
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