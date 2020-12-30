قرقاش: استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 06:07 مساءً - منذ 40 دقيقة

غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، معلقا على التفجير الذي استهدف مطار عدن قائلا:” استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق.”

وأضاف قرقاش في تغريدة على صفحته الرسمية “سيفشل التحريض والتخريب والعنف والإرهاب أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية الشقيقة لخير اليمن و المنطقة.”

واتهمت الحكومة اليمنية فور وقوع الهجوم جماعة الحوثيين بالمسؤولية عن الانفجار الذي تزامن مع وصول أعضاء الحكومة التوافقية التي شكلت مؤخرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، وأدت اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلنت مصادر طبية يمنية عن مقتل 26 قتيلا و65 جريحا حتى اللحظة.

وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اعتبر في أن الهجوم الذي وقع اليوم في عدن عمل إرهابي جبان، يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية، بحسب العربية.

كما رأى أن الهجوم يؤكد حجم الخيبة والتخبط الذي وصل له صانعو الموت والتدمير، نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني.

إلى ذلك، شدد على أن الاتفاق سيمضي قدما وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، مؤكداً أن التحالف بقيادة السعودية مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني وحكومة الشرعية.