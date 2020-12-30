بالفيديو: لحظة سقوط صاروخ على مطار عدن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 06:07 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 4:25 مساءً

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مقطع فيديو وثقت فيه سقوط صاروخ على مطار عدن ظهر اليوم الأربعاء، وأسفر الانفجار بحسب وزارة الصحة اليمنية عن مقتل 22 شخصا وجرح العشرات، ونقلوا إلى المستشفيات في المحافظة.

ويظهر المقطع ما يمكن أن يكون صاروخا أو اثنين يعتقد أن جماعة الحوثيين أطلقتهم من مناطق تسيطر عليها في محافظتي تعز وذمار.

ولم تتضح بعد نوعية الصواريخ التي أطلقت ولا عددها على وجه الدقة، فيما يجري الحديث عن انفجار طائرة مسيرة قبل سقوط المقذوفات.

والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات أسلوب معهود للعمليات التي ينفذها الحوثيون ضد أهدافهم.

واتهمت الحكومة اليمنية فور وقوع الهجوم جماعة الحوثيين بالمسؤولية عن الانفجار الذي تزامن مع وصول أعضاء الحكومة التوافقية التي شكلت مؤخرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، وأدت اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.