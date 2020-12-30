وفاة عامل إقليم طانطان جراء مضاعفات كورونا

توفي الحسن عبد الخالقي، عامل إقليم طانطان، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 63 سنة، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وخلفت وفاة عامل إقليم طانطان، صدمة في صفوف أفراد عائلته وباقي معارفه.

وبلغ عدد الوفيات جراء مضاعفات كورونا، أمس الثلاثاء، 42 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7314 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 بالمائة.