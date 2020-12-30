ملكة جمال الكون تقضي عطلة نهاية السنة في المغرب

اختارت ملكة جمال الكون، إيريس ميتنير، قضاء عطلة رأس السنة في عاصمة النخيل مراكش، على الرغم من الظروف، التي فرضتها جائحة كورونا في المغرب.

وشاركت ملكة جمال الكون، عام 2016، الفرنسية، إيريس ميتنير، اليوم الأربعاء، لحظات من عطلتها في مدينة مراكش رفقة صديقها، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، حيث يتابعها مليونا مشترك.

وأثرت كورونا في حركة السياحة المعتادة، خصوصا في الشق المتعلق باختيار المشاهير، والنجوم للمغرب للاحتفال بالعام الجديد، إذ تعتبر مراكش القبلة المفضلة لعديد من مشاهير كرة القدم والفن والسياسة العالميين لاستقبال الأعوام الجديدة.

وكان الدولي الفرنسي، كليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، قد قضى عطلة قصيرة في أعياد الميلاد لهذه السنة في مراكش.