أمكراز: سوق الشغل يعرف “انتعاشا نسبيا” و100 ألف أجير لم يستأنفوا عملهم بعد بسبب كورونا  

كشف وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، اليوم الأربعاء بالرباط، أن سوق الشغل بدأ يعرف “انتعاشا نسبيا” بعد التعافي التدريجي الذي يسجله الاقتصاد الوطني، وأكد أن مائة ألف أجير لم يستأنفوا عملهم بعد بسبب أزمة كورونا.

وأوضح أمكراز في كلمة خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أن الاجراءات المتخذة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كوفيد-19” ساهمت في “السيطرة على تفاقم الوضع على مستوى سوق الشغل”.

وأوضح أمكراز أن معطيات التصريحات الأجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى تدريجيا، حيث بدأ سوق الشغل “يعرف انتعاشا نسبيا، مما يدل على أن مؤشراته ستعرف في القريب تحسنا ملحوظا مقارنة مع الفترة الحالية”.

وتابع المسؤول الحكومي أن عدد المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ مليون و600 ألف شخص في شهر أبريل، فيما تم تسجيل مليونين وحوالي 500 ألف أجير إلى حدود اليوم، بينما نحو مائة ألف أجير لم يستأنفوا عملهم بعد.

وأشار إلى أن بعض القطاعات استرجعت حيوتها “بسرعة قياسية”، منها قطاع السيارات الذي يعرف خصاصا في الموارد البشرية وهو بصدد استقطاب فئات أخرى من اليد العاملة، فيما لازالت قطاعات أخرى تعرف اشكالات كبرى، من قبيل السياحة، التي تضررت بشكل كبير بالرغم من بعض التدابير المتخذة لانعاشها كفتح الأجواء الجوية وتقديم عدد من الامكانيات لضخ دماء جديدة بالقطاع الذي يتطلب وقتا حتى يسترجع عافيته.

وأفاد الوزير بأن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل حقق أرقاما مهمة في مرحلة ما قبل الجائحة، إلا أن هذه الأرقام شهدت انخفاضا بسببب تداعيات الفيروس، مذكرا بالظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب وجميع دول العالم بسبب تفشي الجائحة، ومدى انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدولية والوطنية بصفة عامة وسوق الشغل على وجه الخصوص، ومشددا على أن الشروع في عملية التلقيح سيكون له آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل تحديدا.