نجم باريس سان جيرمان كليان مبابي يبهر المراكشيين بمهاراته في ملعب للقرب – فيديو

خطف الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، الأضواء في مباراة مصغرة، خاضها، أثناء رحلة عطلة نهاية السنة، التي يقضيها في مراكش، حاليا.

ونشرت منصات مهتمة بالرياضة فيديو لمبابي، يلعب مباراة رفقة عدد من الأشخاص في ملعب مصغر بعشب اصطناعي، حيث أبان على أرضيته علو كعبه في مهارات كرة القدم.

وحل كيليان مبابي في المغرب لقضاء عطلة رأس السنة، بعد توقف منافسات الدوري الفرنسي.

واختار نجم فريق باريس سان جيرمان مدينة مراكش، لقضاء عطلته، لكنه لم يعلن ذلك بنفسه، بل تسربت الأخبار من خلال الصور، التي يلتقطها له الجمهور.