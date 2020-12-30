تصوير: يونس مردوخ
اندلع، اليوم الأربعاء، حريق مهول في أحد المحلات، الخاصة ببيع الأدوات الموسيقية، في منطقة بنجدية في الدارالبيضاء.
وقال صاحب المحل، في حديثه مع “اليوم24″، إنه لا يعرف أسباب الحريق؛ إذ إنه صدم باندلاعه، حيث أتى على جميع السلع داخل المحل.
كما أن الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية، لكون العاملين خرجوا لتناول وجبة الغذاء، بينما تم تسجيل خسائر مادية داخل المحل.
وحلت عناصر الوقاية المدنية في عين المكان، التي عملت على إطفاء الحريق، وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة أسباب اندلاعه.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم محلا تجاريا في الدارالبيضاء.. وصاحب المحل: “أتى على كل السلع” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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