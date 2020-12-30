مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



واكد الحجرف، وقوف مجلس التعاون مع الحكومة اليمنيةودعمها في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، والتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأعرب الحجرف، عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف أمن و استقرار اليمن وسلامة شعبه..معبراً عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا..متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه محاسبة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الذي يهدف لعرقلة كل الجهود الدولية والمسارات لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.