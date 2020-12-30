شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط : استهداف مطار عدن هدفه إطالة معاناة اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات التفجير الذي ضرب مطار عدن اليوم بعد وقتٍ قصير من هبوط طائرة تُقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة في البلاد.
وأكد أبو الغيط في بيان له اليوم أن التفجير عمل إرهابي جبان يستهدف تخريب الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه مؤخراً برعاية الرياض، وتم بمقتضاه تشكيل الحكومة الجديدة ورأب الصدع مع المجلس السياسي الانتقالي بالجنوب، مشدداً على أن من يقف وراءه لا يُريد الخير لليمن وأهله ويسعى إلى تثبيت حال الفوضى وإرباك المشهد وإطالة معاناة اليمنيين.
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