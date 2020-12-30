شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم لوزير الصحة الألماني والان نبدء بالتفاصيل

في تصريح صادم ، أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم الأربعاء إن استمرار ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 لا يسمح بالعودة للحياة الطبيعية في الوقت الراهن.

وتابع سبان، في أعقاب موافقة بريطانيا اليوم على لقاح جديد للوقاية من فيروس كورونا طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا، أنه يتوقع "معالجة شاملة وسريعة لطلب مماثل من الاتحاد الأوروبي من قبل السلطات الأوروبية".