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تصريح صادم لوزير الصحة الألماني

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في تصريح صادم ، أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم الأربعاء إن استمرار ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 لا يسمح بالعودة للحياة الطبيعية في الوقت الراهن.

وتابع سبان، في أعقاب موافقة بريطانيا اليوم على لقاح جديد للوقاية من فيروس طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا، أنه يتوقع "معالجة شاملة وسريعة لطلب مماثل من الاتحاد الأوروبي من قبل السلطات الأوروبية".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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