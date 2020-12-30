شكرا لقرائتكم خبر عن 500 سوق .. أسواق الحيوانات البرية "خطر كورونا المستمر" والان نبدء بالتفاصيل
وذكر الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا في تقرير عن تجارة الحيوانات البرية في منطقة ميكونج في جنوب شرق آسيا، أنه ثبت علميا أن فيروس كورونا انتقل أولا من حيوان بري إلى إنسان.
ووفقا للتقرير، يقع أكثر من نصف الأسواق البالغ عددها 500 سوق في المدن الكبيرة التي يتم فيها تداول الحيوانات البرية في مناطق ذات مخاطر عالية محتملة للإصابة بالأمراض حيوانية المنشأ - أي انتقال المرض من الحيوانات إلى البشر.
وقال ستيفان زيجلر، من الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا: "الأسواق الكبيرة ذات معايير النظافة المنخفضة حيث تُباع لحوم الحيوانات البرية معرضة بشكل خاص لخطر العدوى عن طريق الأمراض حيوانية المنشأ".
وتنتشر الأسواق الكبيرة التي تُباع وتُذبح بها الحيوانات البرية والماشية في جميع أنحاء الصين وجنوب شرق آسيا.
ووفقا للصندوق العالمي للطبيعة، يتم الاتجار بملايين الحيوانات البرية كل عام في المنطقة، بما في ذلك الخنازير والغزلان، وكذلك القوارض والخفافيش، التي تعد خزانات للعديد من مسببات الأمراض.
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