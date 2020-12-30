أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، إبرامها عقداً مع شركة "دايو" الكورية لإنشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير.
ولفت الشبلي، إلى أن "تنفيذ الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة لاسيما وانه تعرض الى التعطيل لاسباب كثيرة من اجل اتمام انجازه ضمن الوقت المحدد".
من جانبه، ذكر مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي الذي وقع العقد مع الجانب الكوري، بحسب البيان، أن "هذا العقد الذي تم توقيعه مع شركة دايوو يتضمن مشاريع للبنى التحتية الخمسة الأساسية، التي تتضمن إنشاء قناة ملاحية بطول (14) كم، تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، إضافة إلى نفق تحت الماء، وهو الأكبر من نوعه، حيث سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق يربط بين الأرصفة والنفق".
وأضاف الفرطوسي، أن "عملية حفر مرسى الميناء والقناة الملاحية، بعمق (١٩،٨م) بحاجة إلى رفع (١١٠ مليون م٣) من الترسبات الطينية"، مشيراً إلى أن "العمل سيبدأ في الايام القادمة لاسيما وان الشركة المنفذة تمتلك الاليات اللازمة الموجودة في ارض الميناء للشروع بالعمل".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يتعاقد مع شركة 'دايو' لإنشاء ميناء الفاو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.