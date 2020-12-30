ارتفاع ضحايا تفجيرات مطار عدن إلى 22 قتيلا و50 جريحا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع ضحايا الهجوم الإرهابي على مطار عدن إلى 22 قتيلا و50 جريحا في تفجيرات استهدفت رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة.

وقالت وزارة الصحة اليمنية في عدن، في بيان، تابعته ”الخليج 365”، إن "مدير محطة تعبئة وقود الطائرات بمطار عدن، والتابع لشركة النفط اليمنية كان من بين قتلى الانفجارات".

وكانت مصادر طبية في عدد من المستشفيات الخاصة في عدن، قد أكدت وصول عشرات المصابين، بينهم صحفيون يعملون في قنوات فضائية يمنية حكومية.

وأشارت مصادر طبية في مجموعة مستشفيات دولية، لـ"الخليج 365"، إلى أن "هناك عدد من الصحفيين والمصورين، منهم صادق الرتيبي مراسل قناة اليمن الحكومية، وآدم جمال مصور قنوات فضائية عربية، بالإضافة إلى مراسل قناة بلقيس أديب الجناني".

وأضافت المصادر أن "إصابات الجرحى تفاوتت، فمنهم من خضع لعمليات جراحية، ومنهم من تلقى العلاج اللازم".

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية وأمنية في عدن لـ"الخليج 365"، إن نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة بدر معاون، بالإضافة إلى نائب وزير النقل ناصر شريف، ومدير السجن المركزي بعدن، نقيب اليهري، وموظفة أجنبية في الصليب الأحمر الدولي سقطوا جرحى.

وتوالت، الإدانات الأممية والعربية للتفجيرات التي استهدفت مطار عدن اليمني، وأسفرا عن قتلى وجرحى بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي وذلك لمباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.