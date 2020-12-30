انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد شهود عيان، مساء الأربعاء، سماع دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه أعضاء مجلس الوزراء اليمني بعد هجوم على مطار عدن، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل ”الخليج 365” بأنه لم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إثر الانفجارين اللذين استهدفا مطار عدن الدولي لحظة وصولهم إلى العاصمة المؤقتة لتولي مهامهم.



ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار قي مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

في هذه الأثناء، ذكر مصدر أمني لـ"الخليج 365" أن قوات الحزام الأمني والحماية الرئاسية وقوات من التحالف العربي، تدخلت لنقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية، إلى قصر معاشيق.





وذكر محافظ عدن أحمد حامد لملس، في تصريحات صحفية، إن "الانفجارات في مطار عدن أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 65 آخرين حتى اللحظة.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي وذلك لمباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة.