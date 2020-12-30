عشرة جرحى و20 مفقوداً على الأقل جراء انزلاق أرضي في النرويج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تبحث السلطات النرويجية عن أكثر من عشرين شخصاً بعد انزلاق أرضي حصل في مدينة صغيرة شمال أوسلو، وتسبّب بإصابة عشرة آخرين بجروح، وفق ما أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وحصل الانزلاق على مساحة قُدّرت بـ21 ألف هكتار، لتقضي على عدد من منازل مدينة جيردروم التي يقطنها قرابة خمسة آلاف نسمة، وفق ما نقل الاعلام المحلي. وجرى إجلاء أكثر من 500 شخص من منازلهم.

وكتبت الشرطة على تويتر "جرف الانزلاق منازل عدّة. تعمل خدمات الطوارئ بمساعدة الدفاع المدني النرويجي والجيش على تنفيذ عمليات اجلاء" السكان.

وحتى ظهر الأربعاء، تم فقدان الاتصال بـ21 شخصاً، وفق التقارير.

وقالت الشرطة في بيان "لا نعلم ما إذا كان هؤلاء الأشخاص موجودين في المنطقة المتضررة أم أنهم ذهبوا في إجازات وليس بمقدورهم الاتصال بالشرطة". وأفادت عن عشرة جرحى، إصابة احدهم خطرة، تمّ نقلهم الى أوسلو لتلقي العلاج.

وقال مدير عمليات الإغاثة روجر بيترسن لتلفزيون "إن آر كاي" إن "الشرطة تصنّف ما حدث بكارثة". وأوضح أن سكاناً اتصلوا بخدمات الطوارئ وأبلغوا أن منزلهم بأكمله يتحرك".

وكتبت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "يؤلمنا أن نرى كيف دمرت قوى الطبيعة جيردروم. قلبي مع كل المتضررين من الانهيار الأرضي".