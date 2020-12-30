نائب الرئيس اليمني: مصممون على تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب

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وقال الأحمر في اتصال هاتفي للاطمئنان على الحكومة الشرعية اليوم (الأربعاء): «إن الأيادي الغادرة التي ستكشف عنها التحقيقات والتي تبنت هذا الهجوم الإرهابي لن تكون بمنأى عن العقاب وستنال جزاءها الرادع والعادل».
ووفقاً لوكالة الأنباء «سبأ» فإن رئيس الحكومة قدم موجزاً عن الحادثة الإجرامية الأليمة التي أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، مجدداً التأكيد على عزم الحكومة في استمرار مهماتها والعمل بما من شأنه استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
من جهته، قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركان إن العمل الجبان الذي حدث في مطار عدن اليوم يزيد المخلصين لليمن إصرارا على المضي قدما ولن يثني الحكومة عن أداء دورها وممارسة مهماتها وكذلك كل مؤسسات الدولة يجب أن تتواجد في عدن كرد على المجرمين والمتوحشين الذين لا يرقبون في مسلم إلاًّ ولا ذمة.
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