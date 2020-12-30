شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي: صانعو التدمير يتخبطون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية.

وقال في تغريدات على حسابه في تويتر اليوم (الأربعاء): «ما حدث يؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني».

بدوره، أدان المبعوث الأممي مارتن غريفيث بشدة الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي فور وصول مجلس الوزراء ومقتل وجرح العديد من المدنيين الأبرياء.

وقال غريفيث: «أتمنى لمجلس الوزراء القوة في مواجهة المهمات الصعبة القادمة. هذا العمل غير المقبول من أعمال العنف هو تذكير مأساوي بأهمية جلبه لليمن والعودة بشكل عاجل إلى طريق السلام».