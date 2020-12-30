شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون وشهود: مسيرة وصاروخ باليستي حوثي استهدفا مطار عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما أكد ناشطون يمنيون إطلاق مليشيا الحوثي عددا من الصواريخ من مطار تعز الدولي الذي تسيطر عليه شرق المدينة على مطار عدن، كشفت مصادر عسكرية يمنية أن طائرات مسيرة شاركت إلى جانب القصف بصاروخ باليستي حيث دوت 3 انفجارات في مطار عدن.

وقال المصور الصحفي أحمد الباشا الذي رصد إطلاق الصاروخ بالصورة: «الساعة 1:25 تم إطلاق عدد من الصواريخ من مطار تعز الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي»، مؤكدا أنها من استهدفت الحكومة في عدن.

وأضاف شهود عيان في محافظة عدن لـ«الخليج 365» أنهم شاهدوا طائرتين مسيرتين تحلقان في سماء مطار عدن الدولي إحداهما غادرت الموقع فوراً فيما ظلت الأخرى قليلاً.

وتضاربت المعلومات حول عدد القتلى، إذ أكدت مصادر طبية أن هناك 27 قتيلا وعشرات الجرحى بينهم نائب وزير النقل ناصر شريف، ووكيل محافظة عدن بدر معاون، ومدير سجن المنصورة نقيب اليهري.