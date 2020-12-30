شكرا لقرائتكم خبر عن دوي انفجار قرب قصر المعاشيق في عدن بعد نقل الحكومة اليمنية إليه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن – رويترز

قال شاهدان ووسائل إعلام محلية إن دوي انفجار سُمع قرب قصر الرئاسة (قصر المعاشيق)، في مدينة عدن اليمنية، بعد نقل مجلس الوزراء المشكل حديثاً إليه عقب هجوم على مطار المدينة اليوم الأربعاء.

ولم يتضح سبب الانفجار، كما لم ترد تقارير عن إصابات.

ووقعت انفجارات عدة في مطار عدن باليمن، بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية. وذكر شهود ووسائل إعلام أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة. وأكدت مصادر أمنية وطبية مقتل 10 على الأقل وإصابة عشرات في الهجوم.

وقالت مصادر إن 3 انفجارات وقعت بقذائف هاون استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل معظم الوزراء. ووقع إحدى الانفجارات داخل صالة المطار قبل نزول الوزراء من الطائرة، حيث سقط عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، وإصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة. وصاحب الانفجار إطلاق نار، وسط احتمال أن تكون طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم. وشنت القوات الأمنية حملة تفتيش واسعة في الأحياء السكنية الواقعة قرب المطار، وأقامت عددا من نقاط التفتيش.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على "تويتر": نطمئن ابناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وأن دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين".

وكانت الحكومة اليمنية الجديدة، قد وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأكد المتحدث باسم الحكومة، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مشددا على ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.