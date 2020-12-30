شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أبرز خصائص لقائح «أكسفورد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

صادقت لهيئة الناظمة للأدوية في بريطانيا، الأربعاء، على استخدام لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد».

وفي ما يأتي أبرز خصائص اللقاح:

- تكلفة منخفضة وسهولة في التخزين:

من أبرز ميزات لقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة «أكسفورد» أن كلفته ضئيلة تقارب 2,50 يورو للجرعة الواحدة، كما أنه سهل التخزين إذ يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، وهو ما يسهّل عملية التلقيح على نطاق واسع.

- لقاح بريطاني

قامت مجموعة «أسترازينيكا» البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة «أكسفورد». وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح «فايزر - بايونتيك» الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر وتم حقن أكثر من 600 ألف شخص به حتى الآن.

وأوصت المملكة المتحدة على مئة مليون جرعة ستتوافر 40 مليوناً منها بحلول نهاية آذار/مارس، على أن يبدأ التلقيح به في 4 كانون الثاني/يناير في البلد الذي يعتبر من الأكثر تأثراً بالوباء مع تسجيله أكثر من 71 ألف وفاة.

- لقاح فعال

أعلن المدير العام لمختبرات «أسترازينيكا» أن اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد التي تسببت بفورة إصابات جديدة في بريطانيا.

وقال باسكال سوريو لصحيفة «صنداي تايمز»: «نرى في الوقت الراهن أن اللقاح يفترض أن يكون فعالاً ضد السلالة الجديدة لكن لا يمكن التأكد من ذلك، وبالتالي سنقوم بتجارب».

وأكد أنه تم إعداد صيغ جديدة تحسباً لأي احتمال، مبدياً أمله بألا تدعو الحاجة إلى استخدامها لكنه أضاف «يجب أن نكون على استعداد».

وأعلنت مختبرات «أسترازينيكا» أنها قادرة على إنتاج حوالى ثلاثة مليارات جرعات من لقاحها عبر العالم في 2021.

- «ناقل فيروسي»

يعتمد لقاح أسترازينيكا على «ناقل فيروسي»، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس «كورونا» المستجدّ.

- التجارب السريرية

أعلن المختبر البريطاني في تشرين الثاني/نوفمبر لدى كشف النتائج المرحلية للتجارب السريرية، أن لقاحه فعال بنسبة متوسطة قدرها 70 في المئة، لكن هذا المتوسط كان ينطوي على تباين كبير بين طريقتين متّبعتين، إذ ترتفع نسبة الفاعلية إلى 90 في المئة لدى المتطوعين الذين تلقوا في المرة الأولى نصف جرعة وبعد شهر جرعة كاملة، وينخفض إلى 62 في المئة لدى مجموعة ثانية تم تلقيحها بجرعتين كاملتين.