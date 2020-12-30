شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجابر: الإمارات ملتزمة بمواجهة تحديات التغير المناخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن تسليم دولة الإمارات ثاني مساهمات محددة وطنياً بشأن تغير المناخ للأمم المتحدة يعكس الالتزام الراسخ للدولة إزاء مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأوضح أن خفض انبعاثات الكربون بنسبة 23.5% قبل عام 2030 يعتبر هدفاً طموحاً لاقتصادنا الذي يشهد نمواً متسارعاً، كما يتماشى هذا الإعلان مع جهود دولة الإمارات المستمرة لتنويع مزيج الطاقة المحلي وتنمية قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف: لدينا قناعة بأن جهود الحد من تداعيات تغير المناخ قادرة على توفير فرص اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق النمو المستدام، كما أنها تحفز على ابتكار وتطوير تقنيات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة .. ولقد نجحت دولة الإمارات على مدى السنوات العشر الماضية في مضاعفة قدرتها في إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 400% واستثمرت أكثر من 40 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة .. وبحلول عام 2030، نتوقع أن تصل قدرة دولة الإمارات في إنتاج الطاقة النظيفة، والتي تجمع بين الطاقة الشمسية والنووية، إلى 14 جيجاوات أي ما يمثل 27% من إجمالي مزيج الطاقة في البلاد.

وقال: مع استمرار معدلات النمو السكاني والاقتصادي في العالم، سيستمر النمو في الطلب العالمي على جميع أشكال الطاقة .. وبصفتها منتجاً مسؤولاً، فإن دولة الإمارات ماضية في التزامها بتوفير إمدادات مستقرة وموثوقة من النفط والغاز للعالم بأقل قدر ممكن من الانبعاثات الكربونية من خلال توظيف أحدث التقنيات المتطورة، وتوسعة قدراتها في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

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