شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أجانب مرشحون لمغادرة دوري الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تستعد أندية الهواة إلى دخول «الميركاتو الشتوي» وسط توقعات بتغيير معظم اللاعبين الأجانب والتعاقد مع عناصر جديدة خاصة في ظل الأداء غير المقنع وغياب بصمتهم ويتوقع أن يتم الاستغناء عن تسعة أجانب يرى مدربو أنديتهم أنهم لم يقدموا الإضافة.

وكان نادي الحمرية أنهى عقد لاعبه البرازيلي ايلتون بالتراضي بسبب الإصابة، وقطع شوطاً في التعاقد مع بديله وينتظر أن يعود البرازيلي لوان مهاجم حتا والحمرية السابق من جديد إلى دوري الأولى وكان حقق نجاحاً كبيراً مع «السماوي» وأقل مع «العنابي».

وقال بدر طبيب مدرب مصفوت ودبا الحصن السابق: «إن معظم الأجانب لم يقدموا الإضافة وليست لديهم بصمة واضحة على نتائج وأداء فرقهم».

وأوضح: «باستثناء فانيفا لاعب الحمرية وديغو مهاجم الإمارات واليكس ووندرسون ثنائي البطائح، وفيليب لاعب التعاون وفينيكيوس في العربي لا اعتقد أن هناك لاعباً له دور في النتائج، وأرى أن هناك لاعبين مقيمين مثل المربوعي مهاجم الحصن وفارس الجابري لاعب العربي وسيلفا جناح الإمارات وفيكتور لاعب العروبة أفضل من معظم اللاعبين الأجانب».

وذكر بدر طبيب، أن اللاعبين الأفارقة هم الأكثر نجاحاً في دوري الأولى، لأنه دوري يعتمد على القوة والسرعة وعلى تسجيل الأهداف بالرأس من الكرات العكسية والثابتة، ولأن الأفارقة طوال القامة وأقوياء، لذلك يبرزون في تسجيل الأهداف.

وأضاف: «البرازيليون أيضاً صادفوا نجاحاً كبيراً، لكن اللاعبين من الجنسيات الأوروبية لم ينجحوا».

واعتبر طبيب أن تجربة اللاعب اليمني عبدالواسع كانت أيضاً جيدة مع فريق دبا الحصن.