شكرا لقرائتكم خبر عن علي وعادل الحوسني علامة فارقة في «ديربي الجيران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يشكل علي الحوسني حارس مرمى عجمان، وشقيقه عادل حارس الشارقة، علامة فارقة في دوري الخليج العربي، وفي «ديربي الجيران» تحديداً، بعدما اعتادا مواجهة بعضهما بعضاً منذ انتقالهما من صفوف الوحدة إلى فريقيهما الحاليين.

وقال عادل الحوسني عن مواجهة شقيقه الأكبر علي: مواجهتنا أصبحت متكررة منذ 3 مواسم، وكل منا يسعى لتقديم الأفضل لفريقه، وأنا بالتأكيد اعمل وأتمنى تحقيق الفوز، وكذلك الحال بالنسبة لشقيقي وفريقه.

وكشف عادل أن «الأمر يختلف بالنسبة لوالدتي التي تفضل الوقوف في منطقة الحياد عندما تجمع المباراة بين الشارقة وعجمان فهي تتمناها تعادلية».

يذكر أن علي الحوسني كان محظوظاً في إلغاء البطاقة الحمراء التي اشهرها له محمد عبدالله في اللقاء الأخير أمام الجزيرة، حيث إن تقنية «فار» أنصفته، ليخوض تحدياً جديداً أمام شقيقه.

ومنذ تعاقد الشارقة وعجمان مع عادل وعلي الحوسني، على التوالي، بقي الحارسان يشاركان في مباريات الفريقين بانتظام، واصبحا يشكلان علامة فارقة في صفوف «الملك»، و«البرتقالي».

يذكر أن عادل وعلي الحوسني استهلا مشوارهما الكروي منذ الصغر في صفوف مراحل نادي الشارقة، ثم افترقا بالرحيل إلى المراحل السنية في قطبي دبي الأهلي، والشباب سابقاً، واجتمعا مرة اخرى في نادي الوحدة، وافترقا منذ 3 سنوات بالانضمام للشارقة وعجمان.

ومن اأشهر تصريحات المواجهة بينهما، ما قاله علي الحوسني في اكتوبر/ تشرين الأول 2018 عندما أكد أن عادل لن يكون شقيقي لمدة 90 دقيقة.

من جهة أخرى، توقع عبدالعزيز العنبري مواجهة معقدة للمستويات الجيدة التي يقدمها عجمان مع فرق المقدمة، وتمنى تحقيق نتيجة ومستوى إيجابيين بعد فوز «الملك» بصعوبة على حتا في الجولة الماضية.

وتابع «عجمان رغم هزائمه إلا أنه صعب الأمور في مبارياته مع الجزيرة، والنصر».

وفي الطرف الثاني أكد المصري أيمن الرمادي أن المباراة تأتي وسط ظروف صعبة، وانه كمدرب ركز على التحضير الذهني للفريق، واعتبر أن فريقه يقدم مستويات متميزة أمام الفرق الكبيرة وأنه يسعى إلى معالجة مشكلة هبوط الأداء بعد اهتزاز الشباك البرتقالية في الأجزاء الأخيرة من المباريات.