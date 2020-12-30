شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصفة» تسيطر على صدارة البكار وهجن حمدان بن راشد تتألق بالجعدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أقيم على ميدان المرموم الأربعاء 14 شوطاً في سن الثنايا، للمؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وكانت مسافة السباق الذي شهد منافسة قوية بين جميع الشعارات ثمانية كيلومترات.

وهيمن شعار هجن العاصفة على ثلاثة أشواط رئيسية من أصل أربعة، ونجحت (الشاهينية) بقيادة المضمر غياث الهلالي في حسم الصدارة بالشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 12:45:8 دقيقة.

وجاء الظهور قوياً لهجن العاصفة في الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات عن طريق (الشاهينية) التي قادها غياث الهلالي للصدارة في زمن بلغ 12:47:3 دقيقة.

وظهر الشعار الأزرق لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات والذي قدم من خلاله المضمر عبدالله ثعيلب الهاجري (هملول) على الصدارة بزمن بلغ 12:39:3 دقيقة.

وأحسن الهلالي قيادة (شاهين) لهجن العاصفة في شوط الثنايا الجعدان المهجنات حيث تمكن من قطع مسافة السباق في زمن بلغ 13:05:7 دقيقة.

وتنافست هجن أبناء القبائل في سن الثنايا من خلال الفترة الصباحية على مدار 16 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وحازت (بشاير) ملك سلطان سيف مبارك الكتبي على صدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن وقدره 12:40:9 دقيقة. وحسم شعار سالم أحمد محمد دري الفلاحي الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات وذلك عن طريق (جلد) التي حققت زمناً وقدره 12:33:4 دقيقة.

وتمكن (أديب) من إهداء مالكه د. راشد حمد الزفنه العفاري صدارة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث وذلك بوصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 12:45:5 دقيقة، وتألق ذات الشعار من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات وذلك بواسطة (الزعيم) صاحب التوقيت 12:44:3 دقيقة.

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