شكرا لقرائتكم خبر عن صالات الشارقة إلى أين مع العالمي ماركينيوس؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

استعاد البطائح بطل رباعية الموسم الماضي نغمة الانتصارات من جديد وتفوق على ضيفه خورفكان 4-2 ضمن مباريات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من دوري كرة القدم للصالات، في حين حافظ النصر على الصدارة عن جدارة بفوز لافت على ضيفه الحمرية 8-4.

وحقق اتحاد كلباء بقيادة مدربه محمد المرزوقي فوزاً مهماً على دبا الحصن 3-1، كما فاز شباب الأهلي على الشارقة 5-1، ومليحة على الظفرة 4-1. ويتصدر النصر الترتيب برصيد 22 نقطة، مقابل 19 نقطة لشباب الأهلي، و14 للبطائح، و12 لدبا الحصن، و9 نقاط للظفرة ومليحة، و8 لخورفكان، و7 لاتحاد كلباء والحمرية، في حين حل الشارقة في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

ويعاني الشارقة صعوبات عدة أبرزها أن الفريق لعب جميع مبارياته خارج ملعبه ويتدرب في صالة خارج النادي، كما أن الفريق دخل غمار منافسات الموسم من دون أن يخضع اللاعبون للإعداد بالصورة المناسبة والمثالية التي تلقاها أي فريق آخر.

ويتوقع أن يغير فريق الشارقة جلده بلاعبين جدد على مستوى المقيمين خلال فترة التعاقدات الشتوية القادمة، ولن يتردد في ضم لاعبين مواطنين في حال الحصول على موافقة اللاعبين والأندية، وفي النهاية يبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة: الشارقة للصالات إلى أين؟ فالمدرب ماركينيوس خبير وعالمي وهو مدرب منتخب البرازيل فهل يعد خياراً سليماً لفريق يتحسس الخطوات لأجل تثبيت قدمه في المنافسة، وفي نفس الوقت شارك الفريق في المسابقات قبل أن يكتمل إعداده وودع كأس الإمارات مبكراً وها هو يتذيل لائحة الترتيب في الدوري.

أين تكمن العلة وهل المشكلة في اللاعبين أو المدرب؟ كل هذه الأسئلة ستظل محل بحث وتنقيب من قبل إدارة الفريق ممثلة في عمران الجسمي مشرف الفريق، وفيصل عبد الله مدير الفريق، وخليفة الحمادي الحكم السابق وإداري الفريق، والسؤال العريض الذي يظل يبحث عن إجابة، لماذا يتواجد الفريق الذي يقوده أفضل مدرب في العالم في المركز الأخير؟