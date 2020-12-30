شكرا لقرائتكم خبر عن المدفع يقف على احتياجات الألعاب الفردية الشرقاوية والوضع المالي للنادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، اجتماعه الدوري برئاسة علي سالم المدفع رئيس النادي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، واستهل المدفع الاجتماع بتقديم الشكر لرؤساء الإدارات على الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة السابقة، ووجه التهاني للجميع بمناسبة العام الجديد، الذي تمنى من خلاله التوفيق لهم وأن يكون عاماً تستمر فيه الإنجازات والمحافظة على المكتسبات السابقة وحصد المزيد من الألقاب في مختلف الألعاب بالنادي، مما يحقق طموح وآمال محبي «الملك».

واعتمد مجلس الإدارة توصيات محضر الاجتماع السابق ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض سلطان العسكر رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية التقرير المالي للنادي مع شرح الوضع المادي الحالي للنادي ككل.

واستعرض الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي دراسة شاملة، التي وضعتها الإدارة لاستخراج التصاريح الطبية اللازمة لجميع الطواقم الطبية العاملة في النادي من الجهات المختصة بالدولة، وأثنى المجلس على هذه الخطوة، مؤكداً دعمه الكامل للإدارة في إتمام هذه الدراسة، كما طرح الدكتور المهيري مقترح توفير اللقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد- 19» والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفيره بشكل اختياري لجميع منتسبي النادي، حرصاً على توفير البيئة الصحية المناسبة بالنادي وعمل خطوات استباقية للتصدي لهذا الفيروس.

وعلى صعيد الاستراتيجية والجودة استعرض طارق المدفع رئيس الإدارة مقترح سياسة نظام الإدارة المتكامل وطرح العديد من الأفكار والمقترحات منها الهيكل التنظيمي وجودة العمل في النادي وتكامل الإدارات، وتمنى المجلس التوفيق للإدارة في تطبيق السياسة خلال المرحلة المقبلة، كما تم الوقوف على احتياجات إدارة الألعاب الفردية.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعمهم لكافة الألعاب في النادي لأجل رفع اسم الشارقة في جميع المحافل الرياضية.

كما تم خلال الاجتماع، اعتماد إنشاء اللجنة العامة للثقافة والخدمة المجتمعية، الذي استعرض تفاصيلها محمد القصير المدير التنفيذي للنادي التي ستختص بوضع خطة سنوية للأنشطة الثقافية والمجتمعية والفعاليات التي سيشارك فيها النادي خلال العام المقبل وتنسيق الأنشطة والفعاليات مع المدارس والجامعات لاستقطاب الطلاب، إضافة إلى تخصيص مساحة في النادي لعمل الأنشطة الثقافية ووضع خطة عمل تتماشى مع برنامج المجلس الجماهيري كما ستقوم اللجنة بعقد ورش عمل وملتقيات ثقافية لأفراد المجتمع.