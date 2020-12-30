شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تكرم نادي دبي البحري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، درعاً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة تقديراً لجهوده الحثيثة من أجل تطوير الرياضات البحرية على مدار أكثر من ثلاثة عقود منذ تأسيسه عام 1988.

وتسلم محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدرع التكريمي من الملازم يوسف بن عباد الشحي مدير فريق الفجيرة لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً خلال الحفل الختامي لمنافسات سباق كأس آل مكتوم أغلى بطولات موسم التجديف الذي أقيم يوم السبت الماضي في قناة دبي المائية.

وقال الملازم يوسف بن عباد الشحي مدير فريق الفجيرة لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً: «إن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود النادي المبذولة والمستمرة من أجل تطوير الرياضات البحرية وبتوجيهات من اللواء محمد أحمد بن غانم القائد العامة لشرطة الفجيرة، الذي يقدم كامل الدعم لفريق التجديف في كل مشاركاته المحلية سواء في بطولات دبي أو منافسات اتحاد الشرطة الرياضي».

ومن جانبه أبدى محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية سعادته بمبادرة القيادة العامة لشرطة الفجيرة في دعم وتأسيس فريق التجديف الذي شكل إضافة كبيرة لجولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي جمعت وللمرة الأولى فرقاً من القيادات الشرطية في الدولة من أبوظبي ودبي، وإضافة إلى الفجيرة الأمر الذي أسهم في نجاح الفعاليات هذا الموسم.

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