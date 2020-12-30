«السجن مدى الحياة».. محكمة تركية تصدر 92 حكماً جديداً على خلفية «محاولة انقلاب 2016»

ذكرت وكالة "رويترز" أن محكمة تركية أصدرت اليوم، الأربعاء، 92 حكماً بالسجن مدى الحياة على أشخاص، بينهم عدد من كبار الضباط السابقين بالجيش.

وبحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة "الأناضول" التركية، فإن المحكمة قضت بهذه الأحكام "بسبب أدوار المتهمين في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016"، مؤكدة أن "أحكاما بالسجن مدى الحياة بدون الحق في العفو، صدرت على 12 متهماً، منهم قادة بالقوات البرية".

والشهر الماضي، قضت المحكمة بأحكام منفصلة بالسجن على قادة محاولة الانقلاب التي ألقت أنقرة المسئولية فيها على أنصار رجل الدين المعارض، فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة.

ونفى فتح الله جولن مراراً وتكراراً أي دور له في محاولة الانقلاب.

وبحسب "الأناضول"، فإن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قال إن "292 ألف شخص اعتقلوا لصلاتهم بجولن، منهم نحو 100 ألف ينتظرون محاكماتهم".

يشار إلى أن محاولة الإطاحة بالنظام التركي، بزعامة رجب طيب أردوغان، في الـ 15 من يوليو عام 2016، أدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصا، حيث قاد عسكريون متمردون طائرات مقاتلة، وهليكوبتر، ودبابات، وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية.

وقالت الوكالة إن السلطات عزلت نحو 150 ألفاً من الموظفين بالحكومة، أو أوقفتهم عن العمل، منذ محاولة الانقلاب، كما أصدرت المحاكم أكثر من 2500 حكم بالسجن مدى الحياة لأشخاص على صلة بالانقلاب، ولفتت وزارة الدفاع إلى أن 20833 عسكريا طردوا من الجيش.