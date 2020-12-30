أسعار الدولار تواصل الصعود أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك, في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء, مقارنة بمستواه مساء أمس, بينما استقر السعر في بنك التعمير والإسكان.

و ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي إلى 15.68جنيه للشراء، و15.78جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك كريدي أجريكول, والبركة, وقناة السويس, والتجاري الدولي إلى 15.69 جنيه للشراء, و15.79 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 3 قروش في بنك مصر إلى 15.67 جنيه للشراء،و 15.77 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.