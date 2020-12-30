المركزي: 405 ملايين جنيه تمويلا متناهي الصغر تم صرفها إلكترونيا في 7 أشهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن حجم المتحصلات الإلكترونية من أقساط التمويل متناهي الصغر، الذي يعتمد على التقنيات الرقمية، بلغ ما يقارب 100 مليون جنيه لعدد 43 ألف عميل خلال الفترة منذ بداية يوليو 2019 وحتى نهاية فبراير الماضي.

وقال البنك، خلال تقرير الاستقرار المالي لعام 2019-2020، والصادر أمس الثلاثاء، إن حجم المدفوعات الإلكترونية لصرف التمويل متناهي الصغر وصل إلى 405 ملايين جنيه لعدد 30 ألف عميل منذ بداية يوليو 2019 وحتى نهاية فبراير 2020.

وأضاف أن هذه المدفوعات تشير إلى زيادة تعاملات الدفع غير النقدي في التمويل المتناهي الصغر بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وزيادة الشمول المالي.

وكان البنك المركزي أطلق في يونيو 2017 مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات التمويل الأًصغر بهدف تحفيز البنوك على تمويل هذا النشاط.

وبحسب المركزي، سجل نشاط التمويل متناهي الصغر نموا بنسبة 43.5% في نهاية 2019 ليصل إلى 16.5 مليار جنيه، ثم واصلت هذه التمويلات ارتفاعها بنهاية يونيو الماضي لتصل إلى 17.5 مليار جنيه.

وارتفع عدد المستفيدين من التمويل متناهي إلى 3.1 مليون مستفيد بزيادة 300 ألف مستفيد جديد في نهاية يونيو الماضي، حيث استحوذت فئة الإناث على 65% من إجمالي عدد المستفيدين، بما يشير إلى مساهمة النشاط في تعزيز الشمول المالي، وفقا للتقرير.

وأوضح المركزي أن تلك الأرصدة في التمويل متناهي الصغر تتركز في التمويل الفردي بنسبة 79.4% .

وأضاف أن جهات التمويل متناهي الصغر قامت بزيادة انتشارها الجغرافي عن طريق زيادة عدد منافذ التمويل لتغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، واحتلت محافظات الصعيد 53.5٪ من إجمالي تلك المنافذ.

وأكد المركزي أن جودة محفظة التمويل متناهي الصغر تحسنت، حيث انخفضت نسبة القروض الخطرة لأكثر من 30 يوما من 2.5% في عام 2018 إلى 1.1% في عام 2019، وبلغ معدل شطب الديون 0.4%.

أما عن مؤشرات الربحية انخفض معدل العائد على الأصول للشركات بنحو 3.9% خلال عام 2019 مقارنةً بالعام السابق، وفقا للتقرير.