ضبط مقاول هارب من 21 سنة سجن وغرامات 65 مليون جنيه بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، محكوم عليه في 65 حكم حبس "جزئي ومستأنف وغرامات"، في قضايا "مباني - تبديد"، بإجمالي عقوبات بالحبس (21سنة و 6 شهور)، وغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من (65,220,000 مليون جنيه). وبمواجهته اعترف بما أسفر عنه الضبط، وصحة الأحكام الصادرة ضده. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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