محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، جراء تفجيرات استهدفت مطار عدن الدولي جنوبي اليمن تزامنا مع وصول الحكومة الجديدة.

وأفاد مصدر أمني يمني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن 16 شخصا على الأقل، قتلوا جراء التفجيرات التي استهدفت مطار عدن، في إحصائية أولية".

وأضاف أن" العشرات سقطوا مصابين، بعضهم في حالة خطيرة ، تم نقلهم إلى مستشفيات عدن لتلقي العلاج".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني يمني: 16 قتيلا وعشرات الجرحى في تفجيرات مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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