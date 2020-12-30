روسيا تستدعي سفيرة بريطانيا ردًا على عقوبات لندن

استدعت روسيا، اليوم الأربعاء، سفيرة بريطانيا فى موسكو، ديبورا برونيرت، لإبلاغها بتوسيع قائمة المواطنين البريطانيين المحظور دخولهم إلى أراضيها.

جاء ذلك، ردا على عقوبات فرضتها لندن على مسؤولين روس جراء تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، وفقا لقناة الغد.

ويتعافى نافالني في ألمانيا بعد تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في هجوم قالت بريطانيا ودول غربية أخرى إن روسيا، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات، عليها

الرد على تساؤلات مهمة بشأنه.

ويقول الكرملين، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على تعرض نافالني للتسميم، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الطريقة، التي تناول بها الغرب الواقعة بأنها جزء من مؤامرة تدعمها الولايات المتحدة لمحاولة تشويه سمعته.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، إنها اضطرت‭‭ ‬‬للرد على ما وصفتها

بالخطوات غير الودية وغير البناءة التي اتخذتها بريطانيا في أكتوبر، وأضافت الوزارة أنها سلمت سفيرة بريطانيا لدى روسيا مذكرة تشرح فيها موقفها.

وفرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس المقربين من بوتين في أكتوبر ردا على تسميم نافالني.

ووصفت موسكو العقوبات بأنها غير مقبولة ولا يوجد ما يبررها.

ولم تكشف روسيا عن أسماء المسؤولين والسياسيين والأفراد البريطانيين الذين قررت منعهم من دخول أراضيها، لكنها قالت إنهم اتحدوا فيما يتعلق بالتواطؤ لتشديد ما وصفته بالعقوبات المعادية لروسيا.