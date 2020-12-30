طهران: اغتيال قاسم سليماني وحد شعوب المنطقة ضد التواجد الأمريكي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وحد شعوب المنطقة ضد التواجد الأمريكي.

ونشرت الوزارة، صورة للمشاركة الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم احتجاجا على عملية اغتياله، وعلقت عليها

بأن "شعوب أنحاء المنطقة؛ من إيران والعراق حتى الهند وباكستان، أبدت استنكارها وغضبها تجاه قتلة القائد سليماني"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتابعت: "دماءه وحدت منطقتنا في معارضة الاستكبار وتواجد أمريكا.

الرد الحقيقي على التهور. ذلك الغضب وتلك الوحدة ما زالا قائمين".

جاء تعليق الخارجية الإيرانية، في تغريدة لها، قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في 3 يناير الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.