الأردن يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، الذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص،

وفقًا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية.

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز على إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان،

ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور، وإنهاء النزاع، وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.