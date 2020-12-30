عاجل.. جماعة أنصار الله تنفى مسئوليتها عن هجوم مطار عدن

أفاد موقع روسيا اليوم الإخبارى، فى نبأ عاجل، أن جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، نفت وجود علاقة لها مع الهجوم الذي تعرض له اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة المعترف بها دوليًا إليه.
ووصف الحوثيون الهجوم على المطار بأنهتصفية الحسابات داخل التحالف.
ولقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر الهجوم على مطار عدن باليمن، بينما أصيب العشرات، واستهدفت 3 انفجارات بقذائف هاون مطار عدن بعد قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصولالحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن .
وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم، أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيرًا إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم نائب وزير النقل في عدن، ومسؤول آخر محلي، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.
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