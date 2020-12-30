رغم ظهور سلالتين جديدتين من كورونا.. الحكومة السويسرية تقرر عدم تشديد إجراءات العزل

قررت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، عدم تشديد الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
يأتى ذلك، على الرغم من رصد سويسرا لسلالتين، أسرع انتشارا، من الفيروس في البلاد، وفقا لقناة الغد.
وبدأت سويسرا إجراءات العزل البسيطة في منتصف ديسمبر عندما أمرت الحكومة بإغلاق المطاعموالمراكز الرياضية ومراكز الترفيه لمدة شهر وحثت الناس على البقاء في المنازل.
لكنها لم تصل إلى حد إغلاق منتجعات التزلج والمتاجر غير الضرورية.
وسجلت سويسرا أكثر من 440 ألف إصابة، أي ما يمثل نسبة5% من سكانها، ونحو 7 آلاف وفاة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة. وقال خبراء أمس الثلاثاء إن معدل الوفيات بالفيروس في سويسرا من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وجرى توثيق سبع حالات إصابة بسلالتين جديدتين للفيروس ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا ويقول مسؤولون من وزارة الصحة إنهم يتوقعون المزيد من حالات الإصابة بالسلالتين الأسرع انتشارا.
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