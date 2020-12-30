فلسطين: تسجيل 1539 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت فلسطين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت 2355 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 4936 عينة في الضفة وغزة والقدس خلال آخر 24 ساعة، وفقًا لقناة الغد.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية (جنين 4، طولكرم 1،

نابلس 2، الخليل 3)، بالإضافة إلى 10 حالات في قطاع غزة، وحالة واحدة في مدينة القدس”.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طوباس (15)، سلفيت (31)، ضواحي القدس (30)، جنين (74)، طولكرم (61)، نابلس (59)، الخليل (79)، بيت لحم (50)، رام الله (134)، قلقيلية (16)، أريحا (17)”،

قطاع غزة (711)، مدينة القدس (262).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طوباس (28)، سلفيت (35)، جنين (167)، طولكرم (77)، نابلس (336)، الخليل (171)، رام الله (209)، قلقيلية (18)، أريحا (9)”، قطاع غزة (995)، مدينة القدس (310).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.