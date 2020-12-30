لقاح كورونا المتطور ما بين قلق عالمي والتغلب على ظروف التخرين

لقاح كورونا المتطور

ما بين الخوف والطمئنينه يعش العالم حالة من التخبط والتوتر، لانتشار وتفشي حائجة كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي داهم البشرية منذ بدء العام 2020، ليصل ذروة خطورتة في الأشهر الماضية، التى اجبرت الجميع على الحصار داخل المنازل، وإغلاق الحدود بين مختلف دول العالم، بعد أن لقى مئات الآلاف حتفهم نتيجة للإصابة بالفيروس.

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الظروف الاستثناءية التى عانت منها المجتمعات المختلفة، دفعت الجميع إلى ضرورة البحث عن لقاح أو مصل يعالج فيروس كورونا، ويقضي على اعراضة، وبالفعل تمكنت الولايات المتحدة الامريكية والصين من اكتشاف لقاحي شركة (فايزر-وموديزنا)، لعلاج اعراض فيروس كورونا، وأصبح لدى الجميع أمل في إنتهاء الفيروس، لكن كورونا كان لها رأى آخر وسرعان ما قضت على فرحة الشعوب وبددت أحلامهم، بعد ان اتخذ الفيروس اشكال جديدة وظهور سلالة كورونا الجديدة(كوفيد-19)، التى بثت الرعب في النفوس مرة آخري.

لقاح كورونا المتطور

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، والآخيرة من عام2020، كشفت الحكومة البريطانية، عن استخدام لقاح ثان لكوفيد-19، طوّرته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية، والتى تشير إليه الدراسات بأنه هذا اللقاح لن يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة منخفضة، ما يجعلة يتغلب على ظروف النقل والتخرين

الخاصة، والتى يفتقدها لقاح شركتي "فايزر" و"موديرنا".

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الموافقة على استخدام اللقاح البريطاني

وعن الموافقة على استخدام اللقاح البريطاني الجديد لفيروس كورونا، صرحت بعض وسائل الإعلام البريطانية أن لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا المُضاد لفيروس كورونا من المقرر أن يحصل على موافقة الهيئات التنظيمية البريطانية في غضون أيام، ويمكن طرحه بحلول 4 يناير كانون الثاني.

وهذا ما اكدة وزير الصحة البرطاني مات هانكوك، أن شركة أسترازينيكا قدمت "حزمة البيانات الكاملة" للقاح كوفيد - 19 إلى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للمراجعة.

وقال باسكال سوريوت ، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا": "اليوم يوم مهم لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة الذين سيحصلون على هذا اللقاح الجديد. لقد ثبت أنه فعال وجيد التحمل وسهل التعامل وتوفره شركة أسترازينيكا بلا ربح".

وأضاف: "نود أن نشكر العديد من زملائنا في أسترازينيكا، وجامعة أكسفورد، وحكومة المملكة المتحدة، وعشرات الآلاف من المشاركين في التجارب السريرية".

توريد 2 مليار جرعة من اللقاح البريطاني الجديد

في الأسابع الماضية توصلت شركة "أسترا زينيكا"، لاتفاقيات لتوريد قرابة ملياري جرعة من

اللقاح حول العالم، وذلك حتى قبل إطلاقه.

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ويعتمد اللقاح المذكور على تجارب تختبر نسخا ضعيفة من فيروسات نزلات البرد، والتي تحدث التهابات لدى الشمبانزي، كما أنه يحتوي على المادة الوراثية لبروتين "سارس كوف-2"، السلالة المسببة لوباء كوفيد-19.

تفشي وباء كورونا في العالم

تفشّى فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أوائل شهر ديسمبر عام 2019، بعدها أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا في 30 يناير ينص على أن تفشي الفيروس يُشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي، وأكدت تحول الفاشية إلى جائحة يوم 11 مارس.

عدد المصابين وحالات الوفاة بفيروس كورونا

تجاوز عداد المصابين بفيروس كورونا 82٫9 مليون إصابةً في أكثر من 188 دولةً ومنطقةً حتي ديسمبر 2020، وتتضمن أكثر من 1٬780٬000 حالة وفاة، بالإضافة إلى تعافي أكثر من 46٫2 مليون مصاب. وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا من الجائحة، حيث سجلت أكثر من ربع مجموع عدد الإصابات المؤكدة.

7 اعراض جديدة لفيروس كورونا

مع انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، يواجة العالم أعراض جديدة لفيروس كورونا، بعد انتشار السلالة الجديدة شرق بريطانيا وانتقلت لدول أخرى، لتشكل خطورة على مستقبل عمل اللقاحات ومدى فاعليتها فى مواجهة تحور كورونا.

ويعتبر حالة الإرهاق الشديدة وتراخى العضلات أهم الأعراض الجديدة فى الوقت الذى يعمل فيه العلماء والباحثون باستمرار على تحديد مصدر المتغير الجديد للفيروس القاتل، كشفت هيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، عن اكتشاف 7 أعراض جديدة وتتمثل هذه الأعراض في الأتي:

- إعياء

- فقدان الشهية

- صداع الراس

- إسهال

- تشوش ذهنى

- آلام فى العضلات

- طفح جلدى