البوليساريو تروج لوفاة شرطي في الصحراء المغربية جراء قصف وهمي.. والأمن: الفقيد توفي في تطوان جراء مضاعفات كوفيد – 19

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، صحة التدوينة، التي تدعي وفاة ضابط شرطة جراء قصف وهمي، في الصحراء المغربية، من طرف جبهة البوليساريو.

وقالت الصفحة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، عبر تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، إن مصالح الأمن الوطني، تنفي بشكل قاطع، صحة التدوينة، التي تدعي وفاة ضابط شرطة جراء القصف الوهمي في الصحراء المغربية.

وأكد المصدر نفسه أن الفقيد كان يعمل قيد حياته في شمال المملكة، وتوفي جراء مضاعفات إصابته بفيروس كوفيد – 19 في المستشفى الإقليمي في مدينة تطوان.