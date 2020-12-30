السعودية توقف مسلسلا بطلته المغربية نسرين الراضي بعد مشهد زواجها من قاصر!

قررت الهيأة العامة للإعلام المرئي، والمسموع في السعودية، اليوم الأربعاء، إيقاف عرض مسلسل ”ضحايا حلال“ بعد أيام من جدل واسع، خلقه عقب بث مشاهد جريئة منه، بطلتها الفنانة المغربية، نسرين الراضي.

وقالت الهيأة التابعة لوزارة الإعلام في السعودية، عبر بيان، نشرته علي موقع ”تويتر“، إنها “تواصلت مع منتج مسلسل ضحايا حلال، ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل، وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة، والقناة التي بثته”.

وأكدت الهيأة أنها اطلعت على محتوى المسلسل، الذي يبث من خلال تطبيق ”شاهد“ المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيأة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي، والمسموع، ولائحته التنفيذية.

وخلقت الفنانة المغربية، نسرين الراضي، الجدل في السعودية، بسبب تجسيدها مشاهد جريئة في المسلسل السعودي ”ضحايا حلال“، الذي بثت حلقاته الأولى عبر منصة ”شاهد VIP“، وقد ظهرت فيه الراضي متزوجة من مراهق، لا يتعدى عمر 15 سنة على طريقة زواج المسيار.

وخلقت مشاهد المسلسل جدلا وسط المجتمع السعودي، كونه يسيء إليه، حسب رأي المنتقدين.

واعتبر السعوديون أن المسلسل “يغزو فكر الأطفال” من خلال تجسيد طفل لمشاهد مع امرأة، معتبرين أن هذا أمرا غير مسموح به.

يذكر أن مسلسل “ضحايا حلال”، يسلط الضوء على قضايا اجتماعية، وتدور أحداثه حول 5 فتيات ينحدرن من بيئات، وطبقات اجتماعية مختلفة، تعرضن لظروف قاسية، ولم يجدن ملاذا سوى طريق أم نورا، التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار، الذي تديره وفقا لشروطها، وبعد أن توهمهن أن الغاية هي حمايتهن، يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.