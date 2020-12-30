بني ملال.. العثور على “خياط” جثة هامدة في الشارع العام

عثر مواطنون، صباج اليوم الأربعاء، على جثة شخص، في الأربعينات من عمره، في شارع الرباط وسط مدينة بني ملال.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ“اليوم24″، فإن الهالك، الذي كان يعمل خياطا في المنطقة، عثر على جثته، صباح اليوم، وسط الطريق، وتجهل إلى حدود الساعة طبيعة وفاته.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، فور علمها بالخبر، استنفرت عناصرها في مكان الحادث، حيث عاينت جثة الهالك، فيما فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.