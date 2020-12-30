الوداد يبدأ رحلته في كأس العرش بمواجهة أولمبيك خريبكة

يستقبل فريق أولمبيك خريبكة، الممارس في القسم الوطني الثاني، اليوم الأربعاء، فريق الوداد الرياضي ضمن منافسات دور 32 من منافسات كأس العرش.

وتعرف قائمة الوداد الرياضي غياب كل من أيوب سكومة، والشيخ كومارا، وزهير المترجي، كما تضم لائحة الغيابات، كذلك، أسماء مثل أيمن الحسوني، وسفيان المودن.

ومن جانبه، يسعى الخربكيون إلى المضي قدما في مسابقة الكأس، بعد نتائج مُتذبذبة في البطولة، جعلته يحتل المركز الثامن بعدما فاز في مباراتيْن، وتعادل في أخرى مُقابل انهزامه في لقاءيْن، وذلك ضمن البطولة الاحترافية – القسم الثاني.

وسيواجه الوداد الرياضي أولمبيك خريبكة، اليوم، على ملعب الفوسفاط، انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا.